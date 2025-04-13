За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Какой он нафиг уникальный и редкий, если я позавчера видел такой же на Новокуркинском шоссе?В Европе продают ...
  • Александр
    фубляПо-тихому: Merced...
  • Vova Гарин
    Хороша машина!!Это был самый мал...

Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы

Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы

При строительстве водохранилищ, каналов или аэродромов необходимо утрамбовывать грунт. Любопытным решением проблемы стала грунтоуплотняющая машина ударного действия Д‑390, работавшая в послевоенное время во многих республиках СССР.

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