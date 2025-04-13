Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы

При строительстве водохранилищ, каналов или аэродромов необходимо утрамбовывать грунт. Любопытным решением проблемы стала грунтоуплотняющая машина ударного действия Д‑390, работавшая в послевоенное время во многих республиках СССР.
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