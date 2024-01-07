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Эмметт – о бое о Волкановски и Топурии: «Оба парня могут победить: Алекс – один из лидеров P4P, но Илия молод и голоден»

«Сложно прогнозировать, но я понимаю, за счет чего оба из них могут победить. Волк – один из лучших P4P.

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