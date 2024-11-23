Раис РТ о программе «Наш двор»: Благоустройство территорий нужно завершать летом

Благоустройство территорий по программе «Наш двор» в Татарстане необходимо завершать в летний сезон. На это во время субботнего совещания в Доме Правительства РТ обратил внимание Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
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