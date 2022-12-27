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Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю по сути являются угрозами физического устранения главы российского государства, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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