Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю по сути являются угрозами физического устранения главы российского государства, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю по сути являются угрозами физического устранения главы российского государства, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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