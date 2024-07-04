В Грузии умер 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия

Нугзари Цурцумия. Обложка © Федерация спортивной борьбы России Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2019 года в весовой категории до 55 килограммов Нугзари Цурцумия скончался в возрасте 27 лет.
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