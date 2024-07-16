Ненависть к русским, безумные речи и большая трагедия: как живёт Ада Роговцева

Жизнь все расставляет на свои места. За грехи своих родителей, часто приходится расплачиваться детям, внукам и всему роду... Кто это понимает и сам искупает свои грехи, а кому то это не дано.... Это их выбор и их грех...

N

Nata

У наших родителей жизнь была в разы сложнее и тяжелее. Во всяком случае Ада не голодала - семьи сотрудников получали нормальное обеспечение, судьба у неё была гладкая как расстеленная скатерть и то что она сама выбрала ту тропку по которой пошла виноватых , кроме её самой , нет, Дочь черного НКВДшника нашла для себя к старости самую грязную, подлую тропку.Люди наполненные ненавистью "как стакан" априори не могут быть нормальными, но это не освобождает их от ответственности. Но её не жаль. Имела в жизни все. даже украденное у других. А судьба за каждую подлость наказывает по своему. Таких называли - враг народа. Волчица.Нет к ней жалости.