НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Выходит то, что было минимальной нормой для хрущевок (29-30 м квадратных для однокомнатных квартир), сегодня - вершин...Маленькие квартир...
  • Nazim Ярмагомедов
    В 2004 году я участвовал в качестве переводчика по уголовным делам  в Пресненском суде Москвы по делу колумбийских на...Кокаин из Перу не...
  • Михаил Е
    День собутыльника гражданской авиации?День гражданской ...

«Съедобная губка» против разливов нефти – новая разработка из Сибири для Арктики

«Съедобная губка» против разливов нефти – новая разработка из Сибири для Арктики

«Съедобная губка» против разливов нефти – новая разработка из Сибири для Арктики Татьяна АрестоваПоследствия разливов нефти в водоемах Арктики предлагают удалять с помощью «съедобной губки» — инновационного сорбента, разработанного Сибирским федеральным университетом вместе с международной командой экспертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх