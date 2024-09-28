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Закон, порядок, государство

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Расчёт ЗРК «Бук» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Расчёт ЗРК «Бук» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

За огромное количество сбитых разведывательно-ударных БпЛА – «Бук» прозвали истребителем дронов. Он также эффективно поражает ракеты «Точка-У», РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.

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