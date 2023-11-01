Банки начали отказывать россиянам в ипотеке из-за роста ставки ЦБ

Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. По данным заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, около 30% получивших одобрение в августе—сентябре не смогли взять кредит на утвержденных условиях.