Какие территории СССР Чаушеску требовал у Брежнева отдать Румынии

В 1965 году Румынию возглавил Николае Чаушеску. Он вошёл в историю как самый независимый от Советского Союза лидер страны Варшавского договора и, одновременно, как наиболее жёсткий диктатор среди всех правителей этих стран.
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