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Свежие комментарии

Чудо фонарик

Чудо фонарик

﻿﻿Заказывал велосипед из Китая и среди подарков продавца нашел этот фонарик Ну посмотрите, когда включаю, он вроде как светится нормально, но вес совсем небольшой, поэтому решил его разобрать Да, всё максимально самодостаточно Вы также можете изменить угол луча, отрегулировав линзу широкий узко Решил проверить заряд батареи и оставил включенным на час Он светился так же, поэтому я решил оставить его в покое на сутки Пришел, а оно все еще светится, чудо, - подумал я.

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Виктор Козлов
Бред.
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