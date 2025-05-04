Россиянам рассказали о единовременных выплатах к 80-летию Победы

В соответствии с указом президента Владимира Путина не только россияне, но и жители отдельных республик получат или уже получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.