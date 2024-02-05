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Закон, порядок, государство

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Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов

Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения "Мой Tele2" (6+).

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