Кристиан Хорнер: «С удовольствием бы вернулся к моторам V10 с «зеленым» топливом»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заявления президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который сообщил о желании вновь внедрить в «Формуле-1» силовые установки V10 на «зеленом» топливе.
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