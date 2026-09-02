Сколько платят, как получить жилье, лечение и кредитные каникулы? Льготы и выплаты военным в 2026 году

Какие льготы, пособия и меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей в 2026 годуВиталий Аньков/РИА Новости В России для военнослужащих действует широкий спектр мер поддержки.
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