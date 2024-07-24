5 бельевых промахов, которые кричат: «Девушка, ты не из Москвы!»

Красота и стильБольше по теме Подбираем белье не просто так, а чтобы выглядеть как королева, а не как… ну, вы поняли! Ошибка №1: Размер — не повод для гордости "О, да, я ношу 75D, чтобы грудь казалась больше!" — думают некоторые девушки.
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