Игорь Кобзев поручил выстроить систему трудовой реабилитации участников СВО

Вопросы обеспечения правопорядка в период избирательной кампании, а также комплексной поддержки участников специальной военной операции стали главными темами координационного совещания, которое провёл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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