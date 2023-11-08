Израильская разведка помогла предотвратить теракт "Хезболлы" в Бразилии

Сотрудники спецслужб Израиля и Бразилии предотвратили на бразильской территории теракт, который готовили представители ливанской шиитской организацией "Хезболла" против еврейских объектов, говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от имени Ведомства разведки и специальных задач ("Моссад").