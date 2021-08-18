Ассортимент охлаждающих жидкостей для бензиновых и дизельных двигателей сегодня необычайно широк – такое впечатление может сложиться у каждого, кто заглянет в каталог современной автомобильной «химии» и увидит массу составов, имеющих в названии слова «тосол» и «антифриз», причем, иногда – вместе! А ведь эти продукты также различаются цветом, предлагают в своем описании разные характеристики и уровни […] Запись Тосол и антифриз: самые популярные мифы впервые опубликована на сайте UASTEND.