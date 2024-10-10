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Царьград

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Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    народ  замечает  а власть не видит . кто эту гниду  выбрал?  кто  его притащил к власти  ? такой же и губернатор  .Министр в Калинин...
  • Влад Владимиров
    Сколько же, блин, можно подобных дебилов в России допускать к власти? Терпеть подобное уже нет силы... В тайгу таких...Министр в Калинин...
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    И он еще не арестован?Министр в Калинин...

Россия предложила Армении провести необычную встречу в честь Великой Победы

Россия предложила Армении провести необычную встречу в честь Великой Победы

Сенатор Воробьёв заявил о важности укрепления исторических связей с братской Армянской республикой9 октября вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв провёл встречу с главой армянской дипмиссии Гургеном Арсеняном.

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