Шэнь Ицинь примет участие в церемонии инаугурации нового президента Мальдив, а также нанесет визит на Шри-Ланку

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник сообщила, что специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Шэнь Ицинь с 15 по 18 ноября будет находиться с визитом на Мальдивах.