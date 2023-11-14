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Китай

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Шэнь Ицинь примет участие в церемонии инаугурации нового президента Мальдив, а также нанесет визит на Шри-Ланку

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник сообщила, что специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Шэнь Ицинь с 15 по 18 ноября будет находиться с визитом на Мальдивах.

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