Tactical Risk-Off Broadens as MES Loses 7,670 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Tactical Risk-Off Broadens as MES Loses 7,670 Market Regime: Tactical Risk-Off / Downside Continuation Macro Regime: Hostile Tilt Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Wednesday confirmed that the market’s narrow repair attempt had failed.
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