❗️В Крыму задержали 17-летнего угонщика-рецидивиста Как сообщает МВД Крыма, к полицейским обратился 72-летний житель Нижнегорского района.
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❗️В Крыму задержали 17-летнего угонщика-рецидивиста Как сообщает МВД Крыма, к полицейским обратился 72-летний житель Нижнегорского района.