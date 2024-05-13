«Денвер» одержал вторую выездную победу над «Миннесотой» и сравнял счет в серии

35 очков Николы Йокича принесли «Денверу» важнейшую победу. Ранним утром 13 мая (мск) в Миннеаполисе завершился четвертый матч полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс».
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