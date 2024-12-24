Александр Бирюков взлетел в рейтинге влиятельных орловцев

20-е место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в Орловской области» в 2024 году занимает заместитель губернатора Орловской области – руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Александр Бирюков.
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