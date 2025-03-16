Тренер ЦСКА Николич подверг критике качество газона в Самаре

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подверг критике газон на стадионе "Солидарность Арена (Самара Арена)" в Самаре перед матчем российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", передает "Матч ТВ".
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