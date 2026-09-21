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Психиатр Касперович: тревога одного человека становится образом жизни всей семьи

Психиатр Касперович: тревога одного человека становится образом жизни всей семьи

Привычка все перепроверять, заранее просчитывать риски, постоянно быть на связи и не доверять никому важные задачи часто воспринимается как признак зрелости и надежности.

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