Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в истории СССР? Проверьте свои знания

Уверены, что справитесь?Эпоха Советского Союза занимает особое место в истории России. За сравнительно короткий исторический срок страна совершила впечатляющий рывок — от преимущественно сельскохозяйственного уклада к статусу мировой сверхдержавы.
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