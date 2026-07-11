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Россиянка Пушкарева выиграла юниорский «Уимблдон»

17-летняя Анна Пушкарева стала чемпионкой юниорского « Уимблдона ». В финале она обыграла Синьжань Сунь – 5:7, 6:3, 6:4.

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