Стало известно, приедет ли Алла Пугачева в Россию ради похорон отца Киркорова

Алла Пугачёва не приедет в Россию на прощание с Бедросом Киркоровым Предполагалось, что звезда посетит свою родину всего на один день, чтобы почтить память народного артиста России и отца певца Филиппа Киркорова.
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