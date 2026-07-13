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Регионы России

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Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорён к двухгодичному сроку за нарушение закона о политических фондах

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорён к двухгодичному сроку за нарушение закона о политических фондах

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль признан виновным в нарушении закона о политических фондах и приговорён к двум годам тюремного заключения по решению Центрального окружного суда Сеула, сообщает агентство Yonhap.

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