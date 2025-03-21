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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров вышел на 4-е место по передачам в НХЛ среди россиян (620), опередив Зубова. Панарин – на 9-е (560), обогнав Могильного

Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 Б).

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