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Сон сбрасывает настройки памяти для следующего дня

Сон сбрасывает настройки памяти для следующего дня

Качественный ночной отдых жизненно необходим для организма человека. Новая работа команды из США показывает, что сон также играет критическую роль для памяти: он перезагружает нейроны для создания новых воспоминаний на следующий день,  https://news.

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