Сон сбрасывает настройки памяти для следующего дня

Качественный ночной отдых жизненно необходим для организма человека. Новая работа команды из США показывает, что сон также играет критическую роль для памяти: он перезагружает нейроны для создания новых воспоминаний на следующий день, https://news.
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