Участниками забега «Зеленый марафон» в 2024 в Уфе стали более 5 тысяч человек

В Уфе прошел забег «Зеленый марафон», традиционно проходящий по всей России уже почти 12 лет. Как сообщает ToDay News Ufa, по данным мэрии Уфы, участниками спортивного события «Зеленый марафон» 2024 в Уфе стали более 5 тысяч горожан.