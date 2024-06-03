Участниками забега «Зеленый марафон» в 2024 в Уфе стали более 5 тысяч человек

В Уфе прошел забег «Зеленый марафон», традиционно проходящий по всей России уже почти 12 лет. Как сообщает ToDay News Ufa, по данным мэрии Уфы, участниками спортивного события «Зеленый марафон» 2024 в Уфе стали более 5 тысяч горожан.
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