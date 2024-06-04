Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня

Сегодня вечером планету накроет новая продолжительная магнитная буря, силой примерно в 5-7 баллов.4 июня Землю накроет очередная сильная магнитная буря, возникшая из-за мощнейших вспышек на Солнце класса Х несколькими днями ранее.
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