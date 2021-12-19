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На Сахалине состоялся первый авиарейс по новому внутреннему маршруту

На Сахалине состоялся первый авиарейс по новому внутреннему маршруту

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, возможность летать из небольших населённых пунктов в сахалинскую столицу расширит возможности для развития бизнеса, туризма, сделает культурные, образовательные и медицинские учреждения доступнее.

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