На Сахалине состоялся первый авиарейс по новому внутреннему маршруту

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, возможность летать из небольших населённых пунктов в сахалинскую столицу расширит возможности для развития бизнеса, туризма, сделает культурные, образовательные и медицинские учреждения доступнее.
По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, возможность летать из небольших населённых пунктов в сахалинскую столицу расширит возможности для развития бизнеса, туризма, сделает культурные, образовательные и медицинские учреждения доступнее.
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