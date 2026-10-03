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Царьград

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В Подольске ищут кошку, избитую живодёром: найдены плётка и лопата

В Подольске ищут кошку, избитую живодёром: найдены плётка и лопата

Волонтёры и жители Львовского ищут серую кошку с травмированной лапой, сбежавшую после издевательств: в последний раз её видели у Садовой улицы, где нашли изоленту, которой связывали животное.

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