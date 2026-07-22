Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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“Палач Мариуполя” вместо “Генерала 200”: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру

“Палач Мариуполя” вместо “Генерала 200”: Драпатый принимает армию, готовую откатиться к Днепру

Решение Зеленского по замене Сырского на “мариупольского палача” Драпатого (9 мая 2014 г. он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й бригады, который подавил восстание Русской весны в Мариуполе) на посту главкома ВСУ стало, по данным заблокированных в РФ самостийных СМИ, следствием масштабного политического кризиса и открытого конфликта “генерала 200” с экс-главой МОУ Федоровым.

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