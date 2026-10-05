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«Это я даже за встречу не считаю»: Анна Шукшина раскрыла правду о разлуке с 11-летним сыном

«Это я даже за встречу не считаю»: Анна Шукшина раскрыла правду о разлуке с 11-летним сыном

37-летняя Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, оказалась в центре тяжёлой семейной истории.

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