США пора прекратить поддерживать конфликт на Украине, который не отвечает их интересам. Об этом 18 декабря член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт заявил в интервью телеканалу Fox News.
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