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Царьград

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5420 мужчин в Нижегородской области ушли в декрет и получают пособие

5420 мужчин в Нижегородской области ушли в декрет и получают пособие

В Нижегородской области 5420 мужчин оформили ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, его размер составляет от 10 837 до 83 021 рубля в месяц.

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