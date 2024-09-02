Политолог Маркелов назвал действия Макрона провальными для экономики Франции

Франция уже давно де-факто стала непосредственной участницей конфликта на Украине. Она отправляет в зону СВО своих граждан, разрешает украинцам бить французским оружием по территории РФ, передает свою авиацию.
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