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Газета.ру

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Политолог Маркелов назвал действия Макрона провальными для экономики Франции

Политолог Маркелов назвал действия Макрона провальными для экономики Франции

Франция уже давно де-факто стала непосредственной участницей конфликта на Украине. Она отправляет в зону СВО своих граждан, разрешает украинцам бить французским оружием по территории РФ, передает свою авиацию.

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