Ютазы районы Көрәш Бүләк авылында фельдшер-акушерлык пункты төзелә

<p>Ютазы районы Урыссу үзәк район хастаханәсенең Көрәш Бүләк авылы фельдшер-акушерлык пункты «Сәламәтлек саклау» илкүләм проектының беренчел сәламәтлек саклау звеносын модернизацияләү программасы буенча төзелә.
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