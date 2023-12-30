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В какие дни января 2024 года можно делать маникюр и стричь ногти согласно лунному календарю

В какие дни января 2024 года можно делать маникюр и стричь ногти согласно лунному календарю

В какие дни января 2024 года можно делать маникюр и стричь ногти согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей является не только одним из составляющих ухода за собой, но и способом привлечения удачи и гармонии в свою жизнь.

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