В какие дни января 2024 года можно делать маникюр и стричь ногти согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей является не только одним из составляющих ухода за собой, но и способом привлечения удачи и гармонии в свою жизнь.
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