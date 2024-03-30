«Аэрофлот» переходит с iPad на «Аврору». Бортпроводники получат отечественные планшеты

Российская авиакомпания «Аэрофлот» переходит с американских планшетов iPad на российские устройства от отечественного холдинга FplusКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей авиакомпании и производителя планшетов, компания Fplus выиграла конкурс на поставку планшетов в конце 2023 года.