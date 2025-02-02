В Чехии отреагировали на обвинения премьера Словакии

Бывший президент Чехии Земан выразил поддержку премьеру Словакии Фицо Бывший чешский президент Милош Земан выразил поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, обвинившему Чехию во вмешательстве в дела его страны.
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