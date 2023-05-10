ДНИ

89 515 подписчиков

Новое оборудование появится в филиале поликлиники № 210 в Братееве

Новое оборудование появится в филиале поликлиники № 210 в Братееве

В Москве продолжается реализация программы модернизации городских поликлиник, которая впечатляет своим масштабом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх