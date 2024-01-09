Bloomberg: литровая бутылка может содержать около 240 тысяч пластиковых частиц

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в литровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц.
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