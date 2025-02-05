Генсек ООН не поддержал Трампа в вопросе Палестины

Планы президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газа не нашли поддержки у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, 5 февраля он сообщил об этом в ходе заседания комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.
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