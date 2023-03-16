Индия впервые запустит в космос пилотируемый корабль в 2024 году

Индия запланировала на 2024 год первый полет космического корабля с экипажем. Проект компонентов корабля готов, идут испытания систем будущей ракеты-носителя, заявил ответственный за программы атомной энергетики и космоса министр Джитендра Сингх.
Индия запланировала на 2024 год первый полет космического корабля с экипажем. Проект компонентов корабля готов, идут испытания систем будущей ракеты-носителя, заявил ответственный за программы атомной энергетики и космоса министр Джитендра Сингх.
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