РИА Новый день

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Нам надо быть осторожны Босфор откроет Турция для США,а там поплывут военные корабли.«Снаряжены по мак...
  • Владимир Иванов
    АХМАТ СИЛАКадыров поклялся ...
  • Россиянин
    Партизаны действуют в тылу врага.В США сошел с рел...

Индия впервые запустит в космос пилотируемый корабль в 2024 году

Индия впервые запустит в космос пилотируемый корабль в 2024 году

Индия запланировала на 2024 год первый полет космического корабля с экипажем. Проект компонентов корабля готов, идут испытания систем будущей ракеты-носителя, заявил ответственный за программы атомной энергетики и космоса министр Джитендра Сингх.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх